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Сегодня, 18:51

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт внесен в список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне канадский форвард сыграл в 35 матчах, набрал 16 (9+7) очков.

Летом форвард заключил контракт с клубом КХЛ на один год.

В минувшем сезоне Пакетт играл за «Монреаль». Он провел 24 матча в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

Седрик Пакетт
ХК Динамо (Минск)
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