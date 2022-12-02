Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт внесен в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне канадский форвард сыграл в 35 матчах, набрал 16 (9+7) очков.

Летом форвард заключил контракт с клубом КХЛ на один год.

В минувшем сезоне Пакетт играл за «Монреаль». Он провел 24 матча в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.