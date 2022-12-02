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Сегодня, 18:43

«Автомобилист» всухую победил «Барыс»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Автомобилист» всухую победил на выезде «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

Голами отметились нападающий Павел Куликов и Брукс Мэйсек.

Голкипер «Авто» Юхан Матссон сделал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Автомобилист» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четыре из последних пяти матчей и идет на 9-й строчке (33 очка).

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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Куликов — 3 (Зборовский, Неучев), 34:53 — 0:1. Мэйсек — 25 (Волк), 56:18 — 0:2.

Вратари: Гудачек (57:21) — Маттссон.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 26 (7+5+14) — 27 (8+11+8).

Судьи: Васильев, Раводин.

2 декабря. Астана. Барыс-Арена.

ХК Автомобилист
ХК Барыс
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2.12 12:00
Амур – Торпедо
 4 : 2
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 0 : 2
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 2 : 1
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 6 : 4
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Ак Барс – Локомотив
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