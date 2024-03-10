Нападающий минского «Динамо» Мороз — об отсутствии Гусева: «Нам неважно, кто играет»
Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз рассказал, повлияло ли отсутствие форварда московского «Динамо» Никиты Гусева на пятый матч серии.
Минчане одержали вторую победу (2:1 ОТ) и сократили отставание в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Минске 12 марта.
— Можно ли сказать, что два меньшинства, которые вы выстояли в первом овертайме, стали прологом к победе?
— Да, конечно. Было много удалений, но ребята выстояли и общими усилиями довели игру до победы.
— Количество удалений — результат нервов или же так складывалась игра?
— Это плей-офф — страсть, накал эмоций, все хотят выиграть борьбу.
— Отсутствие Гусева сказалось на сегодняшнем матче? Было как-то психологически легче?
— Нам неважно, кто играет, мы просто вышли показывать свой хоккей.
— Тяжело ли было сохранить силы на протяжении всей игры? Ведь никто не ожидал, что будет два овертайма.
— У нас все ребята в команде физически подготовлены, поэтому с этим проблем не было.
— Можно ли сказать, что после сегодняшней победы у вашей команды психологическое преимущество?
— Мы получили достаточно яркие эмоции. У нас, так скажем, подъем, — сказал Мороз.
(Анна Бирюкова)
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