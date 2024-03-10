Защитник московского «Динамо» Прибыльский: «Сегодня они выиграли, следующую игру — должны мы»

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2 2ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Минчане одержали вторую победу и сократили отставание в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Минске 12 марта.

— Насколько не хватало Никиты Гусева сегодня?

— Конечно не хватает, он ключевой игрок. Но я думаю нужно как-то мобилизоваться без него, находить ключики к меньшинству соперника.

— После первого периода казалось, что хозяева владели игрой, а во втором периоде ситуация поменялась. Почему игра сложилась такими волнами?

— В первом овертайме мы давили, но второй уже был не на нашей стороне. Быстрый гол получили, не повезло.

— Влияет ли то, что в команде соперника много североамериканских соперников?

— Понятно, что там обученные игроки, но и у нас в команде люди, которые выигрывали кубки. Сегодня они выиграли, следующую игру — должны мы.

(Анна Бирюкова)