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Сегодня, 09:15

Алтыбармакян — об адаптации Джозефса в КХЛ: «Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое»

Михаил Зислис
Обозреватель
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Андрей Алтыбармакян.
Фото ХК «Лада»

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян в интервью «СЭ» прокомментировал игру партнера — канадского форварда Троя Джозефса.

— Перед началом сезона мало кто знал о существовании Троя Джозефса, а он приехал и забивает почти в каждом матче. Расскажи поподробнее о нем.

— Я думаю, что сыграла свою роль небольшая эйфория. Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое — в такие моменты появляется адреналин внутри, игроку хочется, чтобы команда его поддерживала, поэтому он сразу старается показать свои лучшие качества. Поэтому легионеры нас повели за собой на старте, когда команда в себя еще не очень верила, — честь им и хвала. Главное, чтобы их физические кондиции были на хорошем уровне, потому что нам предстоит много перелетов.

Андрей Алтыбармакян. «Писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. Это только раззадоривает». Интервью игрока команды-сенсации
Андрей Алтыбармакян
КХЛ
ХК Лада
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Алтыбармакян — об отношении к «Ладе»: «Это помогает, когда ты борешься с общественным мнением»
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