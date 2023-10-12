Алтыбармакян — об адаптации Джозефса в КХЛ: «Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое»
Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян в интервью «СЭ» прокомментировал игру партнера — канадского форварда Троя Джозефса.
— Перед началом сезона мало кто знал о существовании Троя Джозефса, а он приехал и забивает почти в каждом матче. Расскажи поподробнее о нем.
— Я думаю, что сыграла свою роль небольшая эйфория. Человек впервые оказался в России, для него здесь все новое — в такие моменты появляется адреналин внутри, игроку хочется, чтобы команда его поддерживала, поэтому он сразу старается показать свои лучшие качества. Поэтому легионеры нас повели за собой на старте, когда команда в себя еще не очень верила, — честь им и хвала. Главное, чтобы их физические кондиции были на хорошем уровне, потому что нам предстоит много перелетов.
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