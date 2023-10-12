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Сегодня, 09:00

Алтыбармакян — об отношении к «Ладе»: «Это помогает, когда ты борешься с общественным мнением»

Михаил Зислис
Обозреватель
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Андрей Алтыбармакян.
Фото ХК «Лада»

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян в интервью «СЭ» оценил старт тольяттинского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

— «Лада» сейчас идет в лидерах конференции, хотя никто не ожидал, что команда будет бороться хотя бы за плей-офф. Какая у вас реакция внутри команды на такие результаты?

— Никакой эйфории от побед у нас нет, просто у всех в команде хорошее настроение на тренировках и в раздевалке. Тренерский штаб держит нас в ежовых рукавицах, даже после «Куньлуня» было собрание, на котором меня выделяли на видео не в хорошем плане, но все по делу. Команда держится нормально. У нас сейчас много травмированных, и все в команде понимают, что от каждого зависит результат. Никто не ликует, все скромно делают свое дело.

— Есть ли у тебя внутри какой-нибудь вау-эффект от таких результатов или ты ожидал, что вы будете побеждать?

— Я понимаю, что предсезонные матчи ничего не решают, но, если честно, то после побед над «Ак Барсом» и «Магниткой» у меня появилась уверенность, что мы сможем бороться. Я был изначально уверен, что в нашей команде есть хорошие качества — меньшинство, например, которому мы уделяли много внимания. И оно в сентябре нам очень хорошо помогло. Да, с большинством где-то не клеится, но это из-за того, что игроки часто меняются по причине травм некоторых основных ребят. А в равных составах можно хорошо играть, если система была построена на сборах. Было не очень приятно начинать сборы за два месяца до старта, но, как видите, это было не зря.

— Многие эксперты скептически относились к перспективам «Лады» в этом сезоне. Возможно, это помогло вам стать сильнее и злее?

— Да, даже после побед на предсезонке некоторые наши болельщики писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. На самом деле это помогает, когда ты с общественным мнением борешься. Мы только раззадориваемся от этого, если честно.

Андрей Алтыбармакян. «Писали, что наш потолок — это оттолкнуться от дна. Это только раззадоривает». Интервью игрока команды-сенсации

Андрей Алтыбармакян
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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