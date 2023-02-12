Григоренко: «Одной рукой забил буллит, как Форсберг»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).
— Одной рукой забил буллит, как Форсберг. Пару раз уже забивал за карьеру. Сидел на лавке и думал, что сделать. Подумал, что удивлю голкипера, если так сделаю. Все получилось.
— Вязкая игра, было много мелких зацепов, борьбы. 2:2 — счет по игре. Овертайм активный и интересный получился.
— Уже можно считать, что плей-офф начался. Впереди непростой календарь, игры через день с соперниками, которые рядом с нами в таблице. Нужно постараться занять как можно более высокое место в таблице, чтобы в плей-офф иметь преимущество своей площадки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
Результаты / календарь
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|- : -
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -
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