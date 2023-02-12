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Сегодня, 22:43

Нападающий «Динамо» Кодола о плей-офф: «Все команды хорошие. Наша задача — играть и выигрывать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Владислав Кодола оценил, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.

— Скорее всего завершите регулярку на пятом месте. С кем из троицы ЦСКА, «Локомотив» или «Торпедо» вы хотели бы сыграть?

— Не отвечу на этот вопрос. Все команды хорошие. Наша задача — играть и выигрывать.

— Специалисты считают, что удобнее было бы «Торпедо»...

— Специалистам виднее. Все команды сильные. Нет смысла гадать. Только хуже будет.

— На финише регулярки очень много напряженных игр. Это плюс, что перед плей-офф почувствуете вот этот ритм игр от ножа?

— Плюс, что мы никуда не едем и играем, по сути, в Москве. Далеко ездить не надо. Больше времени, чтобы восстановиться и подойти к играм плей-офф.

Источник: https://dynamo.ru/news/229962-vladislav_kodola____jelanie_podvelo__
Владислав Кодола
ХК Динамо (Москва)
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3 Торпедо 62 40 22 85
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5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
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8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
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