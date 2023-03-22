Нападающий Бракко продолжит карьеру в «Барысе»

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Джереми Бракко подпишет новый контракт с «Барысом».

Сезон-2022/23 стал для Бракко дебютным в КХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 (16+24) очков.

По итогам ФОНБЕТ Регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.