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Нападающий «Барыса» проиграл шайбу в «камень — ножницы — бумага»

11:48

Нападающий «Барыса» Эрик Тангрэди перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1) сыграл с одним из болельщиков в «камень — ножницы — бумага». Американец проиграл, и ему пришлось отдать шайбу.

Тангрэди перешел в «Барыс» перед началом сезона. В 13 матчах он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

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