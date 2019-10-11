Нападающий «Барыса» проиграл шайбу в «камень — ножницы — бумага»
11:48
Нападающий «Барыса» Эрик Тангрэди перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1) сыграл с одним из болельщиков в «камень — ножницы — бумага». Американец проиграл, и ему пришлось отдать шайбу.
Тангрэди перешел в «Барыс» перед началом сезона. В 13 матчах он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.
Хочешь шайбу? Сначала обыграй Эрика Тангрэйди.— КХЛ (@khl) October 11, 2019
(? @AstanaBarys) pic.twitter.com/GTeyivSAji