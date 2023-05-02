«Сибирь» назначила Егора Подомацкого тренером вратарей

Новым тренером вратарей «Сибири» стал 46-летний Егор Подомацкий, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист за время профессиональной карьеры играл в воротах ярославского «Торпедо», а затем «Локомотива» (1995-2008) и сборной России (шесть чемпионатов мира).

C 2013 года стал тренером вратарей в молодежной команде «Локомотива». По ходу регулярного чемпионата-2019/20 входил в тренерский штаб основной команды.