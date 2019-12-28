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Нападающий «Амура» Голубев дисквалифицирован на один матч

20:39
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Нападающий «Амура» Денис Голубев дисквалифицирован на один матч. Такое наказание он получил за нарушение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 ОТ), когда грубо атаковал соперника, сообщает официальный сайт КХЛ.

Также дисциплинарные меры применены к нападающему «Трактора» Лукашу Седлаку. Он получил денежный штраф по итогам встречи со «Спартаком» (2:5).

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/28/463658.html

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