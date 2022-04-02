Кадейкин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин продлит контракт с клубом на один год, сообщает Gorobzor. Текущее соглашение было рассчитано до 30 апреля.

В сезоне-2021/22 КХЛ 28-летний хоккеист сыграл 54 матча и набрал 40 очков (16+24).

Кадейкин перешел в «Салават» в 2018 году из ярославского «Локомотива».