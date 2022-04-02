Пулккинен и Седлак не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока против «Металлурга»

Пулккинен и Седлак не попали в заявку «Трактора» на первые матчи против «Металлурга»

«Трактор» отправился в Магнитогорск на первые матчи финала Восточной конференции против «Металлурга».

В состав челябинцев вошли три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Отметим, что в заявку не попали форварды Теему Пулккинен и Лукаш Седлак.

Два первых матча серии «Металлург» — «Трактор» пройдут в Магнитогорске. Первая встреча состоится завтра, 3 апреля, начало — в 15.00 (мск).

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Седлак набрал 6 (3+3) очков в 8 матчах. У Пулккинена 3 (1+2) очка в 10 играх.