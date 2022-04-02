Пулккинен и Седлак не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока против «Металлурга»
Пулккинен и Седлак не попали в заявку «Трактора» на первые матчи против «Металлурга»
«Трактор» отправился в Магнитогорск на первые матчи финала Восточной конференции против «Металлурга».
В состав челябинцев вошли три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Отметим, что в заявку не попали форварды Теему Пулккинен и Лукаш Седлак.
Два первых матча серии «Металлург» — «Трактор» пройдут в Магнитогорске. Первая встреча состоится завтра, 3 апреля, начало — в 15.00 (мск).
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Седлак набрал 6 (3+3) очков в 8 матчах. У Пулккинена 3 (1+2) очка в 10 играх.
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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