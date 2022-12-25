Шипачев: «Победа по буллитам — это немного другое, вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 Б).
— Сейчас на первом месте для команды стоит задача по набору очков. В прошлой игре в концовке одержали победу над «Витязем», сегодня упустили ее в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах. И Биляшик [Тимур Билялов] поймал, и Радик [Александр Радулов] забил — молодцы. Мы стараемся улучшать игру, в том числе в обороне: иногда смотрится хорошо, иногда — не очень, разбираем это между матчами. Забрали свои очки, два очка есть два очка, даже при плохой игре.
— Такие матчи должны приободрить команду?
— Любые победы важны. Когда много забиваешь и побеждаешь — это тоже придает уверенности. Ребята набирают очки, забивают голы. Победа по буллитам — это немного другое, вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска Сани. Очень рад, что мы выиграли, сегодня получилась равная игра.
— Чего стоит ожидать от матча с «Металлургом»?
— Надеюсь, будет хорошая игра. Сейчас прилетим, немного переведем дух, разберем ошибки, в том числе сегодняшние, которые привели к пропущенным голам. Довольно глупые ошибки, надо их подчищать, а затем будем готовиться к игре с «Металлургом».
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|
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Северсталь – Витязь
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Локомотив – Спартак
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