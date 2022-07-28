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Сегодня, 15:10

Игрок «Сибири» показал жест Знарка после драки в товарищеской игре

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Драка Евгения Чесалина и Шона Лалонда.
Чесалин показал жест Знарка после драки.
1/2

Во время товарищеского матча между «Сибирью» и минским «Динамо» произошла драка.

Нападающий новосибирской команды Евгений Чесалин и игрок белорусской команды Шон Лалонд устроили потасовку. После того как их разняли судьи Чесалин показал жест Олега Знарка.

Чесалин показал жест Знарка после драки.
Чесалин показал жест Знарка после драки.

Напомним, что в полуфинале Олимпиады-2018 Знарок, на тот момент главный тренер сборной России, в ходе словесной перепалки показал главному тренеру сборной Швеции Рикарду Гренборгу пальцем на подтрибунное помещение, а затем провел пальцем по горлу, продемонстрировав так называемый «жест смерти».

Евгений Чесалин
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
Олег Знарок
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СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
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3 - 2
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СКА - Спартак
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4. Спартак - СКА
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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2 - 0
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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3 - 1
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2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
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3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
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5 - 2
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3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
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2 - 1
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3. Сибирь - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
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2 - 5
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3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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2 - 3
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1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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