Игрок «Сибири» показал жест Знарка после драки в товарищеской игре

Во время товарищеского матча между «Сибирью» и минским «Динамо» произошла драка.

Нападающий новосибирской команды Евгений Чесалин и игрок белорусской команды Шон Лалонд устроили потасовку. После того как их разняли судьи Чесалин показал жест Олега Знарка.

Чесалин показал жест Знарка после драки.

Напомним, что в полуфинале Олимпиады-2018 Знарок, на тот момент главный тренер сборной России, в ходе словесной перепалки показал главному тренеру сборной Швеции Рикарду Гренборгу пальцем на подтрибунное помещение, а затем провел пальцем по горлу, продемонстрировав так называемый «жест смерти».