Иван Налимов: «За пределами арены я не всегда был профессионалом»

Налимов заявил, что за пределами арены не всегда был профессионалом

Вратарь Иван Налимов в интервью «СЭ» рассказал об ошибках, допущенных ранее в тренировочном процессе.

— Почему-то многие менеджеры считают, что вы несерьезно относитесь к делу.

— Не знаю. Наверное, им виднее. Но мне кажется, что я всегда выкладываюсь на площадке на 100 процентов. Может быть, за пределами арены я не всегда был профессионалом. В плане питания, отдыха, восстановления.

— Это в прошлом?

— Конечно. Стал постарше, наошибался много. Пришло время двигаться дальше.

Прошлый сезон 28-летний голкипер провел в «Металлурге» и «Адмирале». В плей-офф он провел 8 игр, отразив 39 ударов.