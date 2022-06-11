Осужденный за изнасилование нападающий Буше может продолжить карьеру в КХЛ и Швейцарии

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Рид Буше имеет предложение от одного из нероссийских клубов КХЛ.

При этом предметный интерес к форварду проявляет один из клубов швейцарской лиги NLA.

В феврале газета Detroit Free Press сообщила, что 28-летний Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году.

Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, позже «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с игроком.