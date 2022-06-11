Вратарь Налимов рассказал, почему до сих пор не подписал контракт с клубом КХЛ

Вратарь Иван Налимов в интервью «СЭ» прокомментировал поиски нового клуба.

— Сейчас в КХЛ дефицит вратарей, но вы до сих пор без работы. Переживаете по этому поводу?

— Честно, даже не задумываюсь. Это те вещи, которые я не могу контролировать. Все, что я могу делать — это тренироваться и готовиться к сезону.

— Не удивляет это?

— Наверное, с какой-то стороны это закономерно, последний сезон не слишком удачно сложился. Даже последние два.

— С чем связываете это?

— Наверное, все наложилось друг на друга. Вроде бы начал играть, а травма откинула меня назад.

Прошлый сезон 28-летний голкипер провел в «Металлурге» и «Адмирале». В плей-офф он провел 8 игр, отразив 39 ударов.