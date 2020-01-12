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«Надеюсь, все пройдет безболезненно». Пелагея впервые высказалась о разводе с Телегиным

17:34
Пелагея. Фото Никита Успенский, -
Пелагея. Фото Никита Успенский, -
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Певица Пелагея прокомментировала развод с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным. Ранее хоккеист в своем Instagram обратился к подписчикам после новости о расставании.

Иван и Пелагея состояли в браке с 2017 года, у них есть общая дочь Таисия.

— У нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Самое главное, что у нас есть, — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно, — сказала Пелагея в эфире передачи «PROновости», которую накануне показали на телеканале «Ю».

Дополнительная информация

https://www.eg.ru/showbusiness/830297-pelageya-prervala-obet-molchaniya-po-povodu-razvoda-s-ivanom-teleginym/

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