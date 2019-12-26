Пелагея подтвердила расставание с Телегиным

Популярная певица Пелагея подтвердила, что расстается с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. Пара состоит в браке с 2017 года, у них есть общая дочь Таисия. До этого хоккеист был в отношениях с другой женщиной, от которой у него есть сын 2016 года рождения.

«Да, мы все-таки решили расставаться, — приводит заявление Пелагеи ее официальная страница в Instagram. — Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.

Ну, и... жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра".