На арену "Авангарда" в Балашихе привезли генератор, чтобы исключить проблемы со светом. Фото

Перед первым матчем финала Восточной конференции между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" на арену в Балашихе привезли дизельный генератор. Он должен исключить проблемы со светом, которые были во время игры в серии второго раунда с "Барысом". Однако это может повлечь за собой проблемы.

Генератор шумит и дымит - и такая ситуация продлится до окончания матча. И, поскольку установка расположена недалеко от жилого дома, то в случае, если игра завершится после 23.00, жители вправе заявить претензии по этому поводу. (Алексей Шевченко)