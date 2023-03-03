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Сегодня, 13:40

Мозякин — о тройке с Коваржем и Зариповым: «Ян вписался в нашу пару идеально. Дружим до сих пор»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Ян Коварж
Ян Коварж.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о создании тройки в магнитогорском «Металлурге» с Данисом Зариповым и Яном Коваржем, ставшей впоследствии легендарной.

— Удивило, как быстро вы нашли взаимопонимание в тройке?

— В тройке с Яном Коваржем мы начали играть только в чемпионате. На предсезонке мы не провели ни одного матча. Почему-то тренер всегда менял центральных, но Коварж ни разу не сыграл с нами. Произошло это только в чемпионате. И с первого же матча пошла игра: забили вроде пять голов в одной встрече. Хотя мы даже не тренировались вместе. Чувствовали, возможно, так друг друга. И сразу же все пошло. Уже потом мы наигрывали какие-то схемы. А в первое время все было, можно сказать, с листа.

— В чем особенность Яна Коваржа, если сравнивать его с другими центральными, которых пробовали с вами в тройке?

— Я не могу объяснить это. Нас ставили и с праворукими, и с леворукими. Не скажу, что мы играли плохо. Но именно супертройки не получалось. А Ян вписался в нашу пару идеально. Очень рад, что так произошло.

— Многие недооценивают вклад Коваржа в вашу тройку. Как бы вы оценили роль Яна?

— Не могу сказать, что у нас были какие-то определенные роли. Ян — центральный нападающий: больше работал в защите, хорошо играл на вбрасываниях. Это его задача. Мы с Данисом — крайние нападающие. Ян снабжал нас шайбой, и мы уже разбирались с защитниками и вратарем. Центральный связывает трех нападающих. А крайние больше действуют на острие и завершают атаки. Мы были одной тройкой. И в хоккее, и в жизни. Дружим, общаемся до сих пор. Нам помогло то, что мы общались вне хоккея.

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

Данис Зарипов
Сергей Мозякин
Ян Коварж
ХК Металлург (Магнитогорск)
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