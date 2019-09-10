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Мозякин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

15:37
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Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин заявил, что стартовавший сезон станет для него определяющим в плане решения о продолжении карьеры.

— Определил ли я срок своей карьеры? Думаю, что этот сезон будет определяющи, — цитирует официальный сайт КХЛ Мозякина. — У меня роль всегда одна. По крайней мере, я ее так вижу: забивать голы, отдавать передачи и быть лидером команды!

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/10/455931.html

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