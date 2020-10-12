Московское «Динамо» победило СКА

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл московскому «Динамо» (3:4). Для бело-голубых это первая победа над питерцами после 8 поражений с января 2018 года.

Отметим, что встречу пропустил главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов — в Санкт-Петербурге ему была проведена срочная операция из-за острого аппендицита.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий — 1 (Яшкин), 3:33 — 0:1. Токранов — 3 (Ожиганов, Бурдасов), 6:56 — 1:1. Каменев — 1 (Кузьменко), 8:53 — 2:1. Тарасов — 7 (Волков, Линдберг), 19:50 — 2:2. Тренин — 2 (Дыбленко, Бурдасов), 28:32 — 3:2. Шипачев — 5 (Бочаров, Кагарлицкий), 31:02 — 3:3. Волков — 1, 47:40 — 3:4.

Вратари: Бердин (58:58) — Бочаров.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (10+13+5) — 22 (9+6+7).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

12 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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