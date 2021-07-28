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Генменеджер «Динамо» объяснил обмен Тарасова в «Ак Барс»

15:38
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Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен форварда Даниила Тарасова в «Ак Барс».

«Решение об обмене было принято самим игроком. Даниил выразил желание перезагрузить свою карьеру и начать все с чистого листа. Ни о каком конфликте с тренерским штабом речи не идет, игрок вместе с остальной командой проходил сборы в городе Бор Нижегородской области.

Мы благодарны Даниилу за его вклад в развитие «Динамо» и за эти шесть лет, которые он провел в нашем клубе. Будет не совсем честно по отношению к болельщикам, если не сказать о том, что расставание проходит с грустными чувствами.

Надеемся, что такое непростое решение сыграет положительным образом обеим сторонам. Хочу пожелать Даниилу Тарасову удачи в новой команде!» - сказал Сопин сайту «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/166532-daniil_tarasov_pokidaet___dinamo__

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Иван Шитик все материалы автора

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