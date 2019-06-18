Младший сын Максима Соколова обвинил старшего брата в убийстве матери

Младший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова обвинил старшего брата в убийстве матери, сообщает 5-tv.ru. Отметим, что допросить 18-летнего Максима Соколова пока нельзя - он в реанимации и говорить не может.

Сегодня 15-летний Арсений был освобожден из СИЗО, но на данный момент он остается главным подозреваемым. Сообщается, что оснований содержать его под стражей нет. В СК РФ заявили, что с учетом личности подозреваемого, его возраста, следствием принято решение освободить его и не ходатайствовать об избрании меры пресечения о заключении под стражу. На время следствия юноша будет находиться под присмотром отца.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младший сын Арсений, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии