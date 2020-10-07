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Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб. Его возглавил Константин Кольцов

11:44
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В ближайших матчах минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня, сообщает сайт клуба.

В сегодняшней игре с «Сочи» руководить «зубрами» будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники «Динамо-Молодечно». Отметим, что оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Крэйг Вудкрофт и его штаб.

Напомним, после возвращения из Риги все хоккеисты, тренеры и администраторы прошли очередное тестирование на COVID-19. У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они были изолированы. Врачами команды ведется мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/minskoe-dinamo-sformirovalo-vremennyy-trenerskiy-shtab/

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