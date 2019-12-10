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Минское «Динамо» расторгло контракт с Феоктистовым

13:04
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Нападающий минского «Динамо» Никита Феоктистов покинул клуб, сообщается на официальном сайте минчан.

В текущем сезоне 29-летний белорус провел 11 матчей в КХЛ и забросил одну шайбу. В среднем за матч Феоктистов проводил на льду 9:43.

В составе «Динамо Молодечно» форвард провел 8 матчей в Экстралиге и набрал 6 (3+3) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/nikita-feoktistov-pokidaet-dinamo-minsk/

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