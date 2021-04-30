Минское «Динамо» продлило контракт с Павлом Варфоломеевым

Нападающий Павел Варфоломеев продлил контракт с минским «Динамо», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Одностороннее соглашение с 26-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2021/22.

Минское «Динамо» подписало лучшего снайпера клуба в плей-офф Кубка Гагарина-2021 ?



Клуб заключил с форвардом Павлом Варфоломеевым годичное соглашение на условиях одностороннего контракта. pic.twitter.com/1oEDYbTHza — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) April 30, 2021

В минувшем сезоне Варфоломеев провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (5+2) очков. В плей-офф он стал лучшим снайпером белорусского клуба, забросив 4 шайбы в 4 матчах серии со СКА.