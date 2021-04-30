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Минское «Динамо» продлило контракт с Павлом Варфоломеевым

18:15
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Нападающий Павел Варфоломеев продлил контракт с минским «Динамо», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Одностороннее соглашение с 26-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2021/22.

В минувшем сезоне Варфоломеев провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (5+2) очков. В плей-офф он стал лучшим снайпером белорусского клуба, забросив 4 шайбы в 4 матчах серии со СКА.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcdinamoby/status/1388143387258261508

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