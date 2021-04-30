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«Металлург» продлил контракт с Егором Яковлевым

18:44
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«Металлург» объявил о продлении контракта с защитником Егором Яковлевым.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел 63 матча, на его счету 30 (10+20) очков.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/499996/

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