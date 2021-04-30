«Металлург» продлил контракт с Егором Яковлевым
18:44
«Металлург» объявил о продлении контракта с защитником Егором Яковлевым.
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
??"Металлург" и защитник Егор Яковлев достигли соглашения о переподписании контракта на новый сезон. pic.twitter.com/VXMHrZfBjU— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) April 30, 2021
Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел 63 матча, на его счету 30 (10+20) очков.
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