Бывший форвард «Барыса» Вароне перешел в «Спартак»

«Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим Филипом Вароне.

31-летний канадец подписал соглашение с красно-белыми на один год.

Вароне выступал в КХЛ за «Барыс» в сезоне-2020/21. Прошлый сезон форвард набрал 25 (8+17) очков в 42 матчах за «Лозанну» и «Берн» в чемпионате Швейцарии.