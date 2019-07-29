Минское "Динамо" планирует расстаться с несколькими игроками

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт заявил, что намерен расстаться с несколькими игроками и сократить состав команды.

– Хотим еще больше поднять требования и увеличить скорости тренировок. Вместе с тем продолжим обучение, - приводит слова тренера официальный сайт "Динамо". - Первые недели – это всегда много работы над индивидуальными навыками. Кроме того, постепенно знакомим подопечных со структурой нашей игры.

Теперь у каждого появится возможность показать, как он умеет следовать системе, как выполняет установку, как адаптируется к взаимодействиям с партнерами. В общем, хотим быть подготовленными к турниру в Нижнем Новгороде, где у парней появится тот самый шанс проявить себя на фоне клубов КХЛ. Скорее всего, перед отъездом все-таки немного подрежем ростер. Хотя ребята работают хорошо. Каждый из них уже стал лучше и прибавил. Даже если они не попадут в "Динамо", то вернуться в свои клубы отлично подготовленными.

Сейчас в команде находятся 44 хоккеиста, которые продолжают предсезонную подготовку.​