Минское «Динамо» осталось без 15 игроков перед матчами с «Торпедо» и «Спартаком»

Минское «Динамо» опубликовало состав на ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» и «Спартака». По разным причинам в список не попали 15 игроков.

Состав «Динамо»

Вратари: Патрик Рыбар, Ян Шостак.

Защитники: Владислав Еременко, Дмитрий Дерябин, Адам Альмквист, Дмитрий Коробов.

Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Кирилл Воронин, Виталий Пинчук, Артём Демков, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Тайлер Граовац, Маттиас Теденбю, Мальте Стремвалль, Тэйлор Бек, Мирослав Михалев, Никита Пышкайло, Даниил Степанов.

В Минске остались травмированные Якуб Крейчик, Марио Кемпе, Игорь Мартынов. Также после повреждений восстанавливаются Илья Шинкевич и Роман Горбунов.

По медицинским показаниям не смогли отправиться на выезд Алексей Колосов, Сергей Большаков, Антон Линдхольм, Лукас Бенгтссон, Сергей Сапего, Денис Мосалев, Александр Суворов и Павел Варфоломеев. Сегодня они прошли повторное тестирование на COVID-19 и получили отрицательные результаты, но их текущее состояние не позволяет тренироваться и играть в полную силу.

4 ноября «Динамо» сыграет в Москве с «Нижним Новгородом», а 6 ноября — в Москве со «Спартаком».