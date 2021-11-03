«Барыс» дома проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
18:43
«Барсы» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Йокериту» (1:4). Для финской команды это третья победа подряд.
«Джокеры» с 38 очками занимают второе место в Западной конференции — столько же у лидерующего СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Коссила — 5 (Лескинен, Хянникяйнен), 16:47 — 0:1. Йенсен — 10 (О`Нилл), 19:38 — 0:2. Йенсен — 11 (Лескинен), 28:49 — 0:3. Михайлис — 10 (бол., Лилья, Валк), 42:47 — 1:3. Анттила — 4 (п.в., Фриман), 59:27 — 1:4.
Вратари: Ортио (58:11 — 59:27) — Линдбек.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 17 (5+4+8) — 34 (7+17+10).
Судьи: Беляев, Гамалей.
3 ноября. Нур-Султан. «Барыс Арена».
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