Нападающий «Ак Барса» Сафонов заменит Радулова на Матче звезд КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов заменит своего одноклубника Александра Радулова на Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба казанцев.

36-летний Радулов не сможет выступить на Матче звезд из-за травмы, из-за которой пропустил три последних матча казанцев.

В сезоне-2022/23 Сафонов набрал 19 (11+8) очков в 35 матчах за «Ак Барс». У Радулова 25 (13+12) очков в 33 встречах.

Матч звезд КХЛ пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.