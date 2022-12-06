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Сегодня, 13:53

Нападающий «Ак Барса» Сафонов заменит Радулова на Матче звезд КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов заменит своего одноклубника Александра Радулова на Матче звезд КХЛ, сообщает пресс-служба казанцев.

36-летний Радулов не сможет выступить на Матче звезд из-за травмы, из-за которой пропустил три последних матча казанцев.

В сезоне-2022/23 Сафонов набрал 19 (11+8) очков в 35 матчах за «Ак Барс». У Радулова 25 (13+12) очков в 33 встречах.

Матч звезд КХЛ пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

Источник: https://t.me/hc_akbars/24983
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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