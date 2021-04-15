Министерство спорта Новосибирской области хочет взыскать с «Сибири» 595 миллионов рублей

Правительство Новосибирской области намерено взыскать с «Сибири» 595 миллионов рублей через суд, сообщает «Тайга Инфо».

Заседание по исковому заявлению от министерства спорта региона назначено на 28 апреля.

«Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства», — говорится в одном из решений арбитража.

Отмечается, что 595 миллионов рублей — это сумма, которую региональное правительство выделило клубу в 2016-2017 годах. По мнению чиновников, «Сибирь» не имела права на эти субсидии из-за долгов перед бюджетом.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области говорила о нарушениях при выделении субсидии ХК «Сибирь». В 2016 году клуб получил 295 млн рублей, в 2017-м — 300 млн рублей. Сообщалось, что средства были перечислены при наличии задолженности клуба перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, что нарушает условия выделения средств.