Василевский и Арзамасцев останутся в «Автомобилисте»

По информации «СЭ», защитники «Автомобилиста» Захар Арзамасцев и Алексей Василевский продолжат карьеру в клубе. Ранее сообщалось о том, что игроки могут быть обменяны.

У Арзамасцева еще год действующего контракта, у Василевского — два. По данным «СЭ», зарплата Арзамасцева составляет 50 млн рублей в год, Василевский получает на 5 млн в год меньше.

В минувшем сезоне 28-летний Арзамасцев провел 40 матчей, в которых набрал 9 (0+9) очков. На счету 28-летнего Василевского 18 (6+12) очков в 53 матчах.

(Артур Хайруллин)

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