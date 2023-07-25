Михайлис заявил, что рассматривал вариант продолжения карьеры в НХЛ
Нападающий Никита Михайлис, перешедший в межсезонье из «Барыса» в магнитогорский «Металлург» в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не поехал в Северную Америку.
— Несколько сезонов говорится об интересе к вам из Северной Америки. Вы могли уехать в НХЛ этим летом?
— Был один вариант. Недели две думал о нем. Мне дали контракт, но по условиям немного не совпадало с тем, что мы планировали.
— Вам предложили двусторонний контракт, а вы хотели односторонний?
— Да. Была неопределенность. Поэтому принял более уверенное решение.
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|Динамо Мн
|0
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|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
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