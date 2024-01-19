«Автомобилист» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге 19 января и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За череповецкую команду голы забили Егор Степанов, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. Кристиан Ярош отметился двумя результативными передачами в этой встрече.