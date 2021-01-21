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Михайлис — о победе над «Динамо»: «В заключительном отрезке старались действовать по счету»

22:57
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:0).

— Хорошая игра получилась с нашей стороны, дисциплинированная, что важно. Мы сегодня здорово сыграли в обороне, в средней зоне и зоне атаки у нас были моменты, когда мы могли еще увеличить счет. Первые шесть минут в начале второго периода возле наших ворот было очень жарко, соперник взвинтил темп, на три смены заперли нас в зоне, но благодаря нашему вратарю и обороне команда сыграла здорово, а после уже игра выровнялась. В заключительном отрезке старались действовать по счету, играли более надежно и дисциплинировано, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Можно ли сказать, что ключевым стало начало матча?

— Не сказал бы, ключевым был настрой на сегодняшний матч, парни все выкладывались, много блокировок было, самоотверженность, дисциплина и самоотдача.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/141010-vladimir_krikunov____iz__tsentral_nyih_napadayuschih_ostalsya_tol_ko_oleg_zaytsev__

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