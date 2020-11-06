Михасенок продолжит карьеру в «Амуре»

Нападающий Владимир Михасенок перешел в «Амур», сообщает сайт клуба.

22-летний игрок в сезоне-2017/18 защищал цвета «Амурских тигров». Форвард в 53 матчах за хабаровскую команду забросил 11 шайб и отдал 12 голевых передач.

В КХЛ нападающий выступал за «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. В сезоне-2020/21 Михасенок сыграл в 4 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

После ухода из «Торпедо» хоккеист перешел в «Ладу», но 3 ноября контракт был расторгнут.