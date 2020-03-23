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Михал Йордан присоединился к челленджу, набив рулон туалетной бумаги под песню Маликова

09:07
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Защитник «Амура» Михал Йордан присоединился к челленджу с рулоном туалетной бумаги.

— Михал Йордан с помощью своей любимой песни намекает нам, что скоро все будет хорошо, — подписала видео пресс-служба «Амура».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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