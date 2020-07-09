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Михаил Тихонов стал игроком «Северстали»

9 июля 2020, 20:12
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Защитник Михаил Тихонов перешел в «Северсталь», сообщает официальный сайт клуба.

Хоккеист ранее выступал в системе СКА. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (2+10) очков. В плей-офф у него 10 матчей и 1 (0+1) очко

Дополнительная информация:

https://twitter.com/severstalclub/status/1281270068178010113

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