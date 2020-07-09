Михаил Тихонов стал игроком «Северстали»

Защитник Михаил Тихонов перешел в «Северсталь», сообщает официальный сайт клуба.

Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник из системы СКА Михаил Тихонов.



Возраст: 24

Амплуа: защитник

Хват: левый

Гражданство: Россия

Вес: 91 кг

Рост: 178 см



В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ выступал за ХК «СКА — Нева» (г. Санкт — Петербург) pic.twitter.com/V8rZY74Cye — HC Severstal (@severstalclub) July 9, 2020

Хоккеист ранее выступал в системе СКА. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (2+10) очков. В плей-офф у него 10 матчей и 1 (0+1) очко