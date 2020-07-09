Михаил Тихонов стал игроком «Северстали»
9 июля 2020, 20:12
Защитник Михаил Тихонов перешел в «Северсталь», сообщает официальный сайт клуба.
Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник из системы СКА Михаил Тихонов.— HC Severstal (@severstalclub) July 9, 2020
Возраст: 24
Амплуа: защитник
Хват: левый
Гражданство: Россия
Вес: 91 кг
Рост: 178 см
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ выступал за ХК «СКА — Нева» (г. Санкт — Петербург) pic.twitter.com/V8rZY74Cye
Хоккеист ранее выступал в системе СКА. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (2+10) очков. В плей-офф у него 10 матчей и 1 (0+1) очко
Дополнительная информация:
https://twitter.com/severstalclub/status/1281270068178010113
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