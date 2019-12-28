Михаил Кравец: «В большинстве надо забивать, а не пропускать»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Хорошая, боевая игра. Особенно отмечу первые два периода — ребята выполняли установку, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Решающие моменты игры — большинство и меньшинство. И в большинстве надо забивать, а не пропускать. По движению, по работе, по самоотдаче игра была хорошая с нашей стороны. Нужно цепляться за эту борьбу, за положительные эмоции. Надо забивать и продолжать работать над игрой в неравных составах.