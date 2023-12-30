Нападающий ЦСКА Григоренко: «В матче с «Северсталью» была видна команда»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:1), прокомментировал матч и поделился эмоциями от отметки в 300 очков в лиге.
— Здорово, что наконец выиграли. Последние матчи выдались тяжелыми. Сегодня удалось вырвать два очка, это не может не радовать.
— Сегодня достигли отметки в 300 очков в КХЛ. Какие эмоции от такой круглой даты?
— Знал, что где-то в этом районе уже набрал. Конечно рад этому. Спасибо партнерам — без них бы ничего не было.
— Как считаете, эта победа была принципиальной после ряда поражений?
— Да, сегодня была видна команда. Есть ощущение, что наконец-то выходим на тот уровень, который должны показывать. Все в команде довольны этой победой. С хорошим настроением выходим на праздники.
ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Коллектив Сергея Федорова с 50 очками в 45 играх остается на шестом месте в таблице Западной конференции. «Северсталь» также не меняет позиции — седьмая строчка (47 очков).
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|44
|30
|14
|63
|3
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|4
|СКА
|45
|30
|15
|61
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|5 : 4 ОТ
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|1 : 2
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 1
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|2 : 0
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|4 : 7
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|4 : 0