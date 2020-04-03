Михаил Григоренко посоветовал, чем можно заниматься во время карантина
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко посоветовал, чем можно заниматься во время карантина.
— Какой фильм или сериал посмотреть? Может документальный фильм или мультфильм?
— Вот список: «Джокер» и «Форд против Феррари», «Рэй Донован», «Футболисты», «Охотник за разумом» и «Власть в ночном городе», — цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.
— Какую музыку послушать?
— «Любимка», «Луна не знает пути», «Увезите меня на дипхаус». И все песни «Зверей» и «Сплин»!
— Какие упражнения нужно делать, чтобы поддерживать форму?
— Нужно делать приседания, отжимания и пресс. А вообще все, что на ум придет. Главное двигаться немного.
— Может быть поделитесь советом по питанию?
— Лично я в интернете нахожу рецепты, которые нравятся и пытаюсь их воспроизвести... получается не очень.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/intervyu/sovety_ot_mikhaila_grigorenko/