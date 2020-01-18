Михаил Гордеев: «В «Анжи» папа познакомил с Это'О и Роберто Карлосом»

Защитник «Сочи» Михаил Гордеев в интервью «Известиям» рассказал, что познакомился со звездными игроками «Анжи», когда команду тренировал его отец Андрей Гордеев.

— Пик славы вашего отца — работа в «Сатурне», игравшем в Раменском, и «Анжи», который тогда базировался в Подмосковье. Вы часто посещали матчи этих команд?

— Тогда я уже активно занимался хоккеем, поэтому не так часто получалось приезжать в то же Раменское. Тренировки много времени отнимали. В хоккее их не прогуляешь ради футбола без негативных последствий. И папа мне привил такой характер, что я не пропускал ни одного занятия.

— С кем-то из его звездных подопечных познакомились?

— Познакомился с Самюэлем Это'О. Это действительно большая звезда. Как-то ездили к нему в гости — было круто. И с Роберто Карлосом пообщались. У него брал автограф — расписывался на майке. Папа все организовал. Очень крутая вещь.