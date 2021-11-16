Мичков рассказал о конфликте с Мирошниченко

16-летний нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков заявил, что все недопонимания со сверстником Иваном Мирошниченко улажены.

— Главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов говорил, что провел специальную беседу, чтобы уладить ваш старый конфликт с Мирошниченко.

— Это была первая тренировка, мы там немножко повздорили. Но после ее окончания пожали друг другу руки, и больше ничего такого между нами не было. Я очень хорошо отношусь к Ване Мирошниченко. И если будем драться между собой, то как жить дальше? Играя за сборную России, мы выполняем с ним одну задачу.

— Вы сами к этому пришли или Филатов убедил с тем, что пора заканчивать?

— Сами. Так получилось, что подрались, где-то показали свой характер, а потом уже нормально стали относиться друг к другу.

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