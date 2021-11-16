Мичков объяснил, почему не играет в ВХЛ

16-летний форвард системы СКА Матвей Мичков, ярко дебютировавший за национальную сборную на Кубке Карьяла, в интервью «СЭ» рассказал, почему пока играет в МХЛ и тренеры не переводят его в команду Высшей лиги.

— Применительно к вашей игре говорят о постепенном развитии. Но, может, вы объясните, почему не играете в ВХЛ?

— Я точно не знаю почему. В системе СКА много команд, в которых можно играть. Тренерский штаб решил, что для меня будет лучше выступать в МХЛ, поэтому и перевели в «СКА-Варяги». Я там играл с большим удовольствием. Моя задача — показывать хороший хоккей в независимости от того, в какой команде нахожусь. Надо выходить на лед и доказывать, что могу и умею.

— Ваши будущие партнеры по молодежной сборной Иван Мирошниченко и Никита Чибриков уже играют в ВХЛ. Неужели нельзя попросить, чтобы и вам дали шанс показать себя на этом уровне?

— Очень рад за Мирошниченко и Чибрикова, слежу за ними. Но не мне решать, где я буду играть. Куда меня ставят — значит, так и нужно. Выхожу, играю, выполняю поставленную задачу, приношу пользу команде, стараюсь забивать и отдавать голевые передачи.

— У вас же есть внутренние вопросы, поскольку предсезонку начинали в клубе КХЛ. Потом даже забили в первом официальном матче против взрослых игроков уже в регулярном чемпионате, но теперь снова играете в МХЛ. Как вам это объясняют?

— Безусловно, объясняют — тем, что мне нужно больше игровой практики. В МХЛ я получаю по 20-25 минут для того, чтобы набираться уверенности с опытом и больше забивать. Это необходимо. Уже потом, выходя в КХЛ минут на восемь, я бы старался по максимуму совершать полезные действия для своей команды.

— В ВХЛ вы бы тоже играли немного и не получали нужной уверенности, которая сейчас есть в молодежной команде?

— Конечно, там собраны ребята постарше. Другим хоккеистам тоже нужно играть и получать свой объем времени, к которому они уже привыкли. Мне как самому молодому дают меньше игрового времени, и за этот срок нужно принести как можно больше пользы.

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